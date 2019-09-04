ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

25 مدعي عام ضد جوجل.. ضربة كبيرة للشركة العملاقة بسبب قيامها بهذا الأمر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:23 م
بيتشاي رئيس جوجل
بيتشاي رئيس جوجل
محمد علي
أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الامريكية أن تحقيقًا حول مكافحة الاحتكار ضد جوجل يجري إعداده من قبل "أكثر من نصف" المدعين العامين في أمريكا، بعد أن توسعت أعمال الشركة العملاقة بدرجة تمثل نمطا احتكاريا واضحًا.

ذكرت الصحيفة أنه من المتوقع عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن التحقيق في جوجل يوم الإثنين 9 سبتمبر.

كما ذكر التقرير أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان المدعون العامون يخططون لفتح تحقيقات مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى ، مثل Facebook و Amazon و Apple.

قد يبحث المدعون العامون تحديدًا طريقة تعامل جوجل Google مع بيانات المستخدمين الشخصية ، بالإضافة إلى خوارزميات محرك البحث الخاص بها ، وفقًا للتقرير.

ووفقًا للصحيفة ، قال مدعون العموم الحكوميون أن الشركة تستخدم طرق تضر بالمنافسة.

في وقت سابق من هذا الصيف، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل - واحدة من الوكالات الفيدرالية المعينة بتحقيقات مكافحة الاحتكار، جنبا إلى جنب مع لجنة التجارة الاتحادية (FTC) - تعتزم التحقيق ضد جوجل.

في أواخر يوليو ، قالت وزارة العدل إنها ستفتح مراجعة واسعة لأهم "المنصات على الإنترنت" للبحث على وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية لأن هذه الشركات تخنق المنافسة والابتكار.

ووفقًا للتقرير، التقى بعض مدعين الولايات بمسؤولي وزارة العدل للتعبير عن مخاوفهم بشأن مكافحة الاحتكار.

وصرح خوسيه كاستانيدا ، المتحدث باسم جوجل : "خدمات جوجل تساعد الناس كل يوم ، في خلق المزيد من الخيارات للمستهلكين ، ودعم آلاف الوظائف والشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد. نواصل العمل بشكل بناء مع المنظمين ، بما في ذلك مدعي العموم".

ومع التحقيقات التي تلوح في الأفق، يبقى السؤال هو ما إذا كانت التحقيقات ستستطيع التاثير على الشركات ووقف الممارسات الاحتكارية أم لا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العدل الأمريكية تحقق مع عمالقة التكنولوجيا بسبب الاحتكار

عمالقة التكنولوجيا في خطر.. فيسبوك وأمازون وجوجل يخضعون للتحقيق

بعد اتهامها بالتجسس.. Amazon تطرح خيار تعطيل تسجيلات المساعد أليكسا

ميزة ذكية جديدة تضيفها جوجل تمنحك فرصة تذكير أصدقائك بالأمور المهمة

جوجل تدفع 200 مليون دولار .. لهذا السبب

لهذا السبب.. جوجل تواجه تحقيقا جديدا

ترشيحاتنا

فيديوجراف| الكهرباء تطلق خدمة جديدة لتجنب أخطاء الفواتير

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

نجم آرسنال السابق: محمد صلاح سينتصر على ماني وسيفوز بالحذاء الذهبي

هل ستواجه مصر موجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركي؟.. الحكومة ترد

هددتها بفضح علاقتها العاطفية .. طالبة تتخلص من شقيقتها في القليوبية

علاقات جنسية وتسول وزواج عرفى.. تفاصيل مثيرة فى جريمة السيدة زينب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وشعر طويل.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

فستان مثير.. أحدث إطلالة لابنة ترامب

جريئة وغير تقليدية.. شاهد فساتين نادين الراسى فى عيد ميلادها الـ40