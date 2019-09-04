25 مدعي عام ضد جوجل.. ضربة كبيرة للشركة العملاقة بسبب قيامها بهذا الأمر

أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الامريكية أن تحقيقًا حول مكافحة الاحتكار ضد جوجل يجري إعداده من قبل "أكثر من نصف" المدعين العامين في أمريكا، بعد أن توسعت أعمال الشركة العملاقة بدرجة تمثل نمطا احتكاريا واضحًا.



ذكرت الصحيفة أنه من المتوقع عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن التحقيق في جوجل يوم الإثنين 9 سبتمبر.



كما ذكر التقرير أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان المدعون العامون يخططون لفتح تحقيقات مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى ، مثل Facebook و Amazon و Apple.



قد يبحث المدعون العامون تحديدًا طريقة تعامل جوجل Google مع بيانات المستخدمين الشخصية ، بالإضافة إلى خوارزميات محرك البحث الخاص بها ، وفقًا للتقرير.



ووفقًا للصحيفة ، قال مدعون العموم الحكوميون أن الشركة تستخدم طرق تضر بالمنافسة.



في وقت سابق من هذا الصيف، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل - واحدة من الوكالات الفيدرالية المعينة بتحقيقات مكافحة الاحتكار، جنبا إلى جنب مع لجنة التجارة الاتحادية (FTC) - تعتزم التحقيق ضد جوجل.



في أواخر يوليو ، قالت وزارة العدل إنها ستفتح مراجعة واسعة لأهم "المنصات على الإنترنت" للبحث على وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية لأن هذه الشركات تخنق المنافسة والابتكار.



ووفقًا للتقرير، التقى بعض مدعين الولايات بمسؤولي وزارة العدل للتعبير عن مخاوفهم بشأن مكافحة الاحتكار.



وصرح خوسيه كاستانيدا ، المتحدث باسم جوجل : "خدمات جوجل تساعد الناس كل يوم ، في خلق المزيد من الخيارات للمستهلكين ، ودعم آلاف الوظائف والشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد. نواصل العمل بشكل بناء مع المنظمين ، بما في ذلك مدعي العموم".



ومع التحقيقات التي تلوح في الأفق، يبقى السؤال هو ما إذا كانت التحقيقات ستستطيع التاثير على الشركات ووقف الممارسات الاحتكارية أم لا.