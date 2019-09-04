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حوادث

الداخلية تضبط 176 قضية ابتزاز مادي ونصب عبر شبكة الإنترنت

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:15 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على مدار أسبوع عن ضبط (176) قضية (ابتزاز وتهديد- سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية- نصب على المواطنين - إختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- ترويج لبيع أدوية مستوردة وآثار وألعاب نارية ومواد مخدرة وأعضاء بشرية- تزوير محررات رسمية) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن.. بإجمالى عدد (181) صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى، وعدد (178) متهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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