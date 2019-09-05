بعد النصب على طلاب جامعة أوكرانية.. برلماني: احذروا سماسرة الجامعات

قال النائب فتحي محمد ندي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن ظاهرة انتشار مكاتب السمسرة المختصة باستكمال الدراسة بالخارج، يعد نوعا من الفساد الإداري الذي أصاب الكثير من المؤسسات في الأعوام الماضية، موضحا أن هذه المكاتب تتلاعب بأحلام الأهالي وبعقول الشباب بغرض تحصيل المكاسب المادية دون اعتبار لأي شئ آخر.





وأضاف النائب فتحي محمد ندي، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك جامعات محددة بالخارج يتم الإعتراف بخريجيها، وقد أعلن عنها وزير التعليم العالي، حتي يستطيع الطالب أن يحدد مقصده من هذه الجامعات دون الوقوع في فخ سماسرة الجامعات.





وأكمل عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن هذه الجامعات التي يروج لها السماسرة لا تهتم بجودة التعليم علي الإطلاق،وإنما يتعاقد معها بعض التجار ليدفع الطالب أموالا طائلة ثم لا يجد مقابلا تعليميا،بل تظل السماسرة تبتز هذه الطلاب طيلة سنوات دراستهم مقابل النجاح المضمون.





وحذر النائب فتحي محمد ندي،الطلاب والأهالي من الثقة في المكاتب التي تحاول اقناعهم بجامعات ليست معترف بها،لأنهم سيلقون مصير طلاب جامعة الدونتسك بأوكرانيا،وكانت الجامعة قد هددت الطلاب بالفصل إذا حاولوا التحويل إلي جامعة اخري‘ويقول النائب بأن الخارجية ستتوصل لحل هذه المشكلة.





وكان الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، قد طالب من الحكومة سرعة التحرك لحل الأزمة التي يواجهها الطلبة المصريون في جامعة الدونتسك الطبية في مدينة "كيرفوجراد" بأوكرانيا وذلك بعد تقدم الطلبة بشكاوى جراء تعرضهم للنصب على نطاق واسع من وسطاء التعليم الذين قاموا باستقدامهم من مصر للدراسة بالجامعة في أوكرانيا، دون توافر طاقم تدريس أو مقومات للدراسة الجادة بتلك الجامعة.



