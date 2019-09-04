اللجنة الأوليمبية تكشف سبب تفوق أبطال مصر بدورة الألعاب الإفريقية.. فيديو

قال يحيى دعبس، عضو اللجنة الأوليمبية، إن البعثة المصرية عددها 370 منهم 299 لاعبا تنقسم ل 25 لعبة تضم كرة اليد والطائرة الشاطئية .



وكشف يحبى دعبس، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن التشجيع الأسرى لعائلات اللاعبين و جهود التنسيق التى تمت بوزارة الشباب والرياضة كانت السبب وراء نجاح أبطال مصر في دورة الألعاب الإفريقية.



وأوضح يحيى دعبس، أن أبطال مصر في دورة الألعاب الإفريقية قدوة لشباب مصر متمنيأ أن يتم تدشين قاعدة للاعبى الناشئين بكافة الأندية خلال المرحلة المقبلة .



وأكد يحيى دعبس ، بأن القيادة السياسية تدعم لأبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية قائلأ: اللجنة مش متأخرة فى أى دعم للاعبين ، مطالبأ الشباب المصرى بممارسة الرياضة لتقديم مظهر حضارى أمام كافة الشعوب .



ونجحت مصر في عام 2019 ببطولة المغرب في تسطير تاريخ جديد بتحقيق عدد 273 ميدالية بواقع 102 ميدالية ذهبية و 98 ميدالية فضية و 73 ميدالية برونزية.

