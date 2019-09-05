نصب وتزييف وعي.. آمنة نصير تطالب بوضع ضوابط لمنح الدكتوراه الفخرية

قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن الدكتوراه الفخرية لا تمنح إلا من جهة مرموقة لشخص عظيم، وهي لا تعادل الدكتوراه العلمية في كل الأحوال، مشيرة إلى أنها نوهت مرارًا بأن لها شروطًا وأوصافًا، فهي تقدم من جهات دولية وجامعات كبيرة لسياسي محنك، أو لرجل اقتصاد، أو لرجل عظيم أفاد الناس في شيء.





وأكملت النائبة آمنة نصير ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتشار الدكتوراه الفخرية بين عموم الناس، تعد تجارة رخيصة تضر بسمعة المنحة، كما تهدف لجمع المال وتضفي علي الشخص العادي مكانة لا يستحقها، معقبة بأن هذه الدرجة الفخرية أصبحت تستخدم لتزييف الوعي، فتجد البعض يحصل عليها بالمال من أماكن تجارية ليزين اسمه ويتاجر بهذا اللقب لسنوات طويلة.



