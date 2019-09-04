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حوادث

العثور على طبنجة ميري مسروقة ملقاة بترعة بالمنيا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:12 م
طبنجة
طبنجة
أيمن رياض
عثر شاب أثناء قيامه بالصيد بترعة سري باشا بأبوقرقاص علي طبنجة ميري ملقاة في مياه الترعة، وعلى الفور قام بتسليمها لمركز الشرطة. 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من مأمور مركز أبوقرقاص يفيد ، يفيد بحضور شاب لمقر ديوان المركز يدعي وليد . م . ج 14 سنة ويعمل بصيد الأسماك ومقيم بعزبة جوارجي بقرية جريس بدائرة مركز أبوقرقاص، وبحوزته طبنجة لتسليمها.

بالفحص تبين أنها طبنجة ميري مبلغ بسرقتها من مركز شرطة أبوقرقاص بعد اقتحامه خلال أحداث العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وبسؤاله ، قرر أنه أثناء قيامه باصطياد الأسماك بترعة سري باشا التقطت شبكة الصيد السلاح فحضر به على الفور لتسليمه للمركز.

وبفحص السلاح تبين أن طبنجة عيار 9مللي ماركة حلوان ميري مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 7309 إداري قسم المنيا ورقمها 16285 ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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