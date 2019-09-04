العثور على طبنجة ميري مسروقة ملقاة بترعة بالمنيا

عثر شاب أثناء قيامه بالصيد بترعة سري باشا بأبوقرقاص علي طبنجة ميري ملقاة في مياه الترعة، وعلى الفور قام بتسليمها لمركز الشرطة.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من مأمور مركز أبوقرقاص يفيد ، يفيد بحضور شاب لمقر ديوان المركز يدعي وليد . م . ج 14 سنة ويعمل بصيد الأسماك ومقيم بعزبة جوارجي بقرية جريس بدائرة مركز أبوقرقاص، وبحوزته طبنجة لتسليمها.





بالفحص تبين أنها طبنجة ميري مبلغ بسرقتها من مركز شرطة أبوقرقاص بعد اقتحامه خلال أحداث العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة.





وبسؤاله ، قرر أنه أثناء قيامه باصطياد الأسماك بترعة سري باشا التقطت شبكة الصيد السلاح فحضر به على الفور لتسليمه للمركز.



