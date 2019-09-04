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حوادث

مستريح ميناء دمياط ينصب على رؤسائه وزملائه في 60 مليون جنيه

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:14 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
زينب الزغبي
تكثف الأجهزة الأمنية بدمياط، جهودها لضبط مستريح الميناء الذى استطاع ان يحصل على ما يقرب من 60 مليون جنيه من بعض موظفي هيئة ميناء دمياط ، بعد اقناعهم بقدرته على توظيف أموالهم في مجال العقارات .

تلقي قسم شرطة دمياط الجديدة ، عددا من البلاغات مقدمة من عدد من موظفي هيئة ميناء دمياط وتحمل أرقام 4559 و4558 لسنة 2019 جنح، يتهمون فيها "مجدي. ع"، موظف بحركة البضائع، بالنصب عليهم بعد استلام مبالغ مالية كبيرة.

وتضمن البلاغ، أن المتهم أقنع الموظفين من زملائه ورؤسائه بمنحهم أموالهم عقب انتهائه من شعائر الحج، لكنه انقطع عن العمل، وقررت إدارة الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تخلفه عن الحضور. 

بدأت الواقعة بقيام المتهم ببيع شقة بمدينة دمياط الجديدة لأربعة من زملائه فى وقت واحد وحصل على 800 ألف جنيه من كل موظف، وبعد افتضاح أمره طالبهم بالانتظار إلى ما بعد عودته من أداء فريضة الحج، إلا أن الموظفين فوجئوا بانقطاعه عن العمل وقيامه بالنصب عن آخرين.

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