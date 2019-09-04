مستريح ميناء دمياط ينصب على رؤسائه وزملائه في 60 مليون جنيه

تكثف الأجهزة الأمنية بدمياط، جهودها لضبط مستريح الميناء الذى استطاع ان يحصل على ما يقرب من 60 مليون جنيه من بعض موظفي هيئة ميناء دمياط ، بعد اقناعهم بقدرته على توظيف أموالهم في مجال العقارات .





تلقي قسم شرطة دمياط الجديدة ، عددا من البلاغات مقدمة من عدد من موظفي هيئة ميناء دمياط وتحمل أرقام 4559 و4558 لسنة 2019 جنح، يتهمون فيها "مجدي. ع"، موظف بحركة البضائع، بالنصب عليهم بعد استلام مبالغ مالية كبيرة.





وتضمن البلاغ، أن المتهم أقنع الموظفين من زملائه ورؤسائه بمنحهم أموالهم عقب انتهائه من شعائر الحج، لكنه انقطع عن العمل، وقررت إدارة الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تخلفه عن الحضور.



