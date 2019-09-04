مكآفات خاصة للاعبى الزمالك لتحفيزهم على الفوز بـ كأس مصر

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأبيض في حالة التتويج ببطولة كأس مصر، ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر.



وأخطر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللاعبين بأن مجلس الادارة سيصرف مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحقيق الفوز باللقب، موضحا ان الادارة وفرت للاعبين جميع متطلباتهم ولم تبخل عليهم باي شيء.



وأعرب رئيس الزمالك عن ثقته في قدارت اللاعبين على تحقيق الفوز بالبطولة رغم صعوبة المباراة وقوة فريق بيراميدز المنافس في المباراة النهائية.



ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى الثامنة مساء الأحد المقبل بإستاد الإسكندرية .