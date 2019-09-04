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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:11 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمين رئاسة الجمهورية كريم الديواني للتعزية في وفاة المرحوم المستشار عادل بيومي نصار، وأركان حرب أيمن مصطفى سلامة إبراهيم للتعزية في وفاة اللواء أركان حرب متقاعد السيد محي الدين مصطفى راتب.
كما أوفد الرئيس السيسي، العميد جعفر عمران للتعزية في وفاة المرحوم لواء شرطة حامد محمد المصري، والعميد محمد سامي عبد الرؤوف للتعزية في وفاة حرم المرحوم حلمي الشريف، والعميد أركان حرب محمد فاروق فؤاد عبد الراضي للتعزية في وفاة والدة العقيد طارق خليل محمد أحمد عفيفي.. وإبلاغ أسرهم خالص عزاء سيادته ومواساته.

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