ضبط فتاتين بتهمة التسول فى الغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر بالتعاون مع وحدة مباحث المرور من خلال حملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية وذلك للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط كلا من : المدعو، محمد م م سائق – مقيم - الجيزة أثناء قيادته السيارة نقل الإسكندرية بمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر جنح قسم أول الغردقة لسنة 2019 _وأخطرت النيابة العامة.



بينما تم ضبط المدعو،علاء ر ع ع _ سائق – مقيم - قنا أثناء قيادته السيارة نقل الشرقية، بمواجهته اقر بتعاطيه المواد المخدرة.



تحرر عن ذلك المحضر جنح قسم أول الغردقة لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، بالتعاون مع رجال المباحث، من ضبط المدعوة، ثناء ا ع ح _ بدون عمل، ومقيمة ثان الغردقة، وبحوزتها مبلغ مالى، حال قيامها باستجداء المارة والتسول منهم بشارع الشيراتون، وتحرر عن الواقعة المحضر جنح أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.



كما تم ضبط المدعوة، إحسان ع ع ح، بدون عمل، ومقيمة ثان الغردقة، وبحوزتها مبلغ مالى، حال قيامها باستجداء المارة والتسول منهم بشارع الشيراتون، وتحرر عن الواقعة المحضر جنح أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.

