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أخبار العالم

قيمتها 120 مليون جنيه إسترليني.. بريطانيا تضبط أكبر شحنة هيروين في تاريخها

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:16 م
بريطانيا تضبط أكبر
بريطانيا تضبط أكبر شحنة هيروين في تاريخها
رويترز
صادرت الشرطة البريطانية أكبر شحنة على الإطلاق من الهيروين بعد أن اكتشفت الشحنة التي تتجاوز قيمتها 120 مليون جنيه استرليني، مخبأة في شحنة مناشف وأردية للحمامات.

واكتُشفت الشحنة على سفينة حاويات رست الأسبوع الماضي في ميناء فيلكستو بشرق إنجلترا.

وقال مات هورن من الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم في بيان: "هذه عملية مصادرة غير مسبوقة لشحنة هيروين في المملكة المتحدة وواحدة من أكبر العمليات على الإطلاق في أوروبا".

وكانت معلومات وردت للوكالة أكدت أن الهيروين سيكون موجودا على السفينة عندما ترس في بريطانيا في طريقها إلى أنتويرب.

وبعد أن نقل أفراد الأمن المخدرات، أعادوا الحاوية إلى السفينة التي واصلت طريقها إلى أنتويرب ورست في الميناء البلجيكي يوم الأحد.

وقالت الوكالة إن أربعة أشخاص اعتقلوا قبل أن تتحرك الناقلة إلى روتردام.

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