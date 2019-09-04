ينتهى غدا في السابعة مساء.. 191 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية 2019.. إقبال على الجامعات التكنولوجية الجديدة.. وآخر فرصة لتغيير رغبات المرحلة الثالثة

التعليم العالي:

إغلاق موقع تنسيق الشهادات الفنية غدا في السابعة مساءً

إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني

191 ألف طالب وطالبة سجلوا المرحلة الثالثة فى تنسيق الشهادات الفنية

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.





وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 191 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.وقال السيد عطا إنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، كما تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، لتدوين رغباتهم وذلك خلال نفس الفترة.وأشار السيد عطا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، كما أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.كما فتح موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية الإلكتروني التابع لبوابة الحكومة المصرية، التسجيل لطلاب مدارس المتفوقين "STEM" للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية بتنسيق الجامعات 2018 عبر هذا الرابط:https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1&STEM=1وتخصص وزارة التعليم العالي نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية بحيث يلتحق الطلاب بالكليات العلمية والعملية التي تتناسب مع طبيعة دراستهم وهي كليات "الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات".ويحسب متوسط مجموع درجات الرياضيات والفيزياء والكيمياء أي المواد الداخلة في التأهيل للقطاع الهندسي مثل الهندسة والتخطيط العمراني والفنون الجميلة (عمارة) والحاسبات والمعلومات والعلوم رياضة، بينما يحسب متوسط درجات مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء الداخلة في المواد التأهيلية لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم.ويتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، من خلال نسبة لكليات مجموعة القطاعات العلمية (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري– العلوم) وكما تحسب نسبة أخرى لمجموعة القطاعات الهندسية (الهندسة – العلوم رياضة – الحاسبات والمعلومات).