كل سنة وأنت طيبة يا أحلى منوش.. متابعون يهنئون منة فضالى بعيد ميلادها

نشرت الفنانة منة فضالى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مجموعة صور لها من الاحتفال بعيد ميلادها برفقة أصدقائها وحضور بعض من الفنانين.



وظهرت منة ببلوزة باستايل مختلف حمراء مكشوفة البطن وبكتف واحد وطويلة من الجانب.



هنأها العديد من متابعيها متمنين لها سنه جديدة وجاءت تعليقاتهم كالاتي:



كل سنة وانتي طيبة يا احلى منوش



بلوزتك حلوه كتير عقبال الميه



كل سنه وانت طيب ياقمر ❤️



Happy Birthday 🎂



يذكر أن منة فضالي تشارك فى بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذى يضم نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، وإيهاب فهمي، وبوسي، وميرفت أمين، ومحمد رياض، وسيمون، وغادة طلعت، ورامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.







