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رياضة

كارفاخال يتحدث عن صفقات ريال مدريد وتوقعاته للموسم الجديد .. ورأيه في نيمار وبوجبا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:39 م
كارفخال
كارفخال
القسم الرياضي
أكد الإسباني الدولي داني كارفاخال، الظهير الأيمن لـ نادي ريال مدريد، أنه ليس من السهل القيام بثورة في القلعة البيضاء، وذلك في إشارة لتأثير صفقات الموسم الحالي على الفريق.

وقال كارفاخال في تصريحات إذاعية إن "هناك دائما حديث عن ثورة، لكن في فريق مثل ريال مدريد الذي يرغب الجميع في أن يكون بين صفوفه ولا يريد الجميع مغادرته، الأمر ليس سهلا".

وتابع كارفاخال قائلا: "لقد جاء لاعبون سيساعدوننا مثل (البلجيكي) إيدن هاذارد و(البرازيلي) ميليتاو و(الفرنسي) فيرلان ميندي.. وأعتقد أن هذا من أجل استكمال فريق كبير".

وعن بداية الموسم للملكي هذا العام، أوضح اللاعب أن "الناس قد تفكر أن ثلاث مباريات وتعادلين، يبدو من خلال ذلك أن أشباح الماضي فد عادت، لكن الشعور بين صفوفنا ليس سيئا، نعم نفتقر لمزيد من الحسم في المنطقتين (الهجومية والدفاعية)، لكننا سنعود للقيام بأمور هامة".

وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت طوال الميركاتو الصيفي حول انتقال محتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان أو الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، قال: "نحن كما نحن الآن ولا يمكن التفكير في أحد ليس معنا".

وعن انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لباريس سان جيرمان، أكد: "كيلور كان زميلي.. أتحدث معه كثيرا وكان لاعبا يريد أن يحظى بدقائق لعب وفي النهاية أعتقد أن هذا كان أفضل خيار له".

وحول منتخب إسبانيا ومدربه الحالي روبرتو مورينو وسلفه لويس إنريكي، قال كارفاخال: "لا أعلم في أي مرحلة سيكون مورينو إذا قرر لويس العودة، ما نعلمه هو أن روبرتو يدير المنتخب وهو مديرنا الفني ووظيفتنا هي نقل أفكاره لأرض الملعب".

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