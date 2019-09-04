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الأوقاف: توزيع 205 أطنان لحوم صكوك أضاحي حتى الآن

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:37 م
مرحلة تعبئة اللحوم
مرحلة تعبئة اللحوم في مجزر البساتين تمهيدا لتوزيعها
عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات والمشرف العام على توزيع لحوم صكوك الأضاحي، أنه تم توزيع 205 أطنان لحوم على الفقراء والمحتاجين بكافة محافظات مصر، لافتا إلى أن المستهدف هذا العام الوصول إلى أكثر من مليون أسرة بعد التعاقد على 6 آلاف رأس ماشية من الأبقار زنة 1000 كيلوجرام .

وأضاف صبري ياسين، لـ "صدى البلد " أن عملية التوزيع تتم بشكل جيد وغاية الاحترام والتقدير لأننا جميعا في خدمة الفقراء والمساكين وهذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، مؤكدا أن عملية التوزيع مستمرة بواقع 10 أطنان يوميا حتى يتم الانتهاء من كمية اللحوم المذبوحة .

وأوضح أن هناك اهتماما من الوزارة بمحافظات الوجه القبلي بالأخص حيث تتوجه اليوم سيارات اللحوم الى محافظات المنيا بـ 4 أطنان لحوم وأسيوط 4 طن أخرى كما سيتم غدا الخميس توزيع توزيع 4 أطنان بمحافظة أسوان و2 طن في الأقصر ، كما تتوجه سيارات التوزيع يوم الجمعة المقبلة إلى بني سويف والفيوم .

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