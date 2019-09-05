الإفتاء: لون الأظافر لا يمنع من صحة الوضوء

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إن غسل الأيدي إلى المرافق واجب وركن من أركان الوضوء.



وأضاف أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال يقول :" هل وضع الأظافر والمانيكير الجل يمنع من صحة الصلاة ؟"، أنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.



وتابع أحمد ممدوح، أن كل ما يمنع وصول الماء إلى أصل الأظافر لا يصح الوضوء مع وجوده، لافتاً إلى أن هناك أشياء أخرى توضع على الأظافر لون فقط كالحناء وهذه لا تمنع وصول الماء الى الأظافر لأن اللون ليس مادة.



وأردف أمين الفتوى، أنه فى حاله وجود مادة على اليد أو على الأظافر وتزال فلابد من إزالتها عند الوضوء، مشيراً إلى أن اللون فقط لا يمنع من صحة الوضوء.

