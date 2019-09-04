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فن

بعد الإعلان عن تكريمها.. مي مصري عضو لجنة تحكيم الجونة السينمائي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:56 م
مي مصري
مي مصري
محمد نبيـل
اعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار المخرجة الفلسطينية مي مصري بلجنة تحكيم المهرجان وذلك عقب تأكيد منحها جائزة الانجاز الإبداعى.

تعد مي مصري، أحد أعلام السينما الفلسطينية وكان فيلمها المميز 3000 ليلة فاز بالعديد من الجوائز العالمية بعد عرضه العالمي الأول فى مهرجان تورونتو، كما حققت أفلامها نجاحات فى كبرى المهرجانات الدولية.

كان المهرجان قد أعلن فى وقت سابق عن حضور الممثل المصري- الكندي مينا مسعود الدورة الثالثة للمهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

وعلى مدار الدورتين السابقتين للمهرجان، شارك العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية. وضمن مساعيه لتوفير قنوات اتصال لمحترفي الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين، للتواصل من خلالها، يرحب المهرجان بمسعود، الذي حقق فيلمه "علاء الدين" نجاحًا عالميًا واسعًا.

ويعد المهرجان بعرض العديد من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، من أولويات مهرجان الجونة السينمائي. ويهدف المهرجان، الى وصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.

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