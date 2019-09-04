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إيران تعترف بتعذيب سجين وضربه حتى الموت

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:41 م
ايران تعترف بتعذيب
ايران تعترف بتعذيب سجين وضربه حتى الموت
دعاء أبوهشيمة
أقرت السلطات المحلية في محافظة فارس، جنوب إيران، اليوم الأربعاء، بتعذيب سجين وضربه حتى الموت في مركز احتجاز بمدينة خرم بيد، التابعة للمحافظة.

ووفقا لـ وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أعلن كبير قضاة محافظة فارس "كاظم موسوي"، عن صدور أوامر بإجراء تحقيق في وفاة سجين، إثر الضرب أثناء الاحتجاز والتعذيب، في مركز احتجاز تابع لقوات الأمن؛ مشيرا إلى أنه ”مع رفع دعوى قضائية لدى سلطة القضاء، سيتم متابعة سبب وفاة المتهم حتى يتم التوضيح الكامل".

وقد انتشرت مؤخرا تقارير في الفضاء الإلكتروني عن وفاة شاب يدعى جواد خسرويان، بعد تعرضه للضرب في مركز احتجاز لقوات الأمن في مدينة خرم بيد.

وطبقا للتقارير، فقد تم اعتقال جواد خسرويان من قبل مسؤولي المخابرات يوم الجمعة الماضي، وتعرض للضرب أثناء احتجازه.

وأشار أقاربه إلى أنه تعرض للتعذيب من أجل انتزاع اعتراف وقت اعتقاله في مكتب وزارة المخابرات، مؤكدين أنه "لا يوجد تقرير عن سبب هذا الاعتقال".

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