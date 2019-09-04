إنهاء إجراءات صرف المعاش لـ 9 من أسر الشهداء والمصابين

انهي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين إجراءات صرف المعاش لعدد 9 أسر من الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس وهم:
1. أسرة الشهيد/ حسين عفت أحمد .
2. أسرة الشهيد/ ابراهيم حسين ابراهيم .
3. أسرة الشهيد/ عبدالله سيد عبدالعظيم .
4. أسرة الشهيد/ عبدالرحمن كارم محمد .
5. أسرة الشهيدة/ جاسمين شريف سامي .
6. المصاب/ أنس أحمد بدير .
7. المصاب/ معاذ عدلي عبدالقوي .
8. المصاب/ ابراهيم موسى أحمد .
9. المصاب/ أسامة سعيد علي .
يذكر أن المجلس القومي يقدم خدماته لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات الصحية والإجتماعية والتعليمية بالإضافة لخدمات الإعفاء من مصروفات النقل وتوفير الوحدات السكنية وتقديم كافة أشكال الدعم النفسي لهم .
1. أسرة الشهيد/ حسين عفت أحمد .
2. أسرة الشهيد/ ابراهيم حسين ابراهيم .
3. أسرة الشهيد/ عبدالله سيد عبدالعظيم .
4. أسرة الشهيد/ عبدالرحمن كارم محمد .
5. أسرة الشهيدة/ جاسمين شريف سامي .
6. المصاب/ أنس أحمد بدير .
7. المصاب/ معاذ عدلي عبدالقوي .
8. المصاب/ ابراهيم موسى أحمد .
9. المصاب/ أسامة سعيد علي .
يذكر أن المجلس القومي يقدم خدماته لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات الصحية والإجتماعية والتعليمية بالإضافة لخدمات الإعفاء من مصروفات النقل وتوفير الوحدات السكنية وتقديم كافة أشكال الدعم النفسي لهم .