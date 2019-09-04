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أخبار البلد

إنهاء إجراءات صرف المعاش لـ 9 من أسر الشهداء والمصابين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:56 م
المجلس القومي لرعاية
المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء
اماني نوار
انهي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين إجراءات صرف المعاش لعدد 9 أسر من الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس وهم:

1. أسرة الشهيد/ حسين عفت أحمد .
2. أسرة الشهيد/ ابراهيم حسين ابراهيم .
3. أسرة الشهيد/ عبدالله سيد عبدالعظيم .
4. أسرة الشهيد/ عبدالرحمن كارم محمد .
5. أسرة الشهيدة/ جاسمين شريف سامي .
6. المصاب/ أنس أحمد بدير .
7. المصاب/ معاذ عدلي عبدالقوي .
8. المصاب/ ابراهيم موسى أحمد .
9. المصاب/ أسامة سعيد علي .

يذكر أن المجلس القومي يقدم خدماته لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات الصحية والإجتماعية والتعليمية بالإضافة لخدمات الإعفاء من مصروفات النقل وتوفير الوحدات السكنية وتقديم كافة أشكال الدعم النفسي لهم .

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