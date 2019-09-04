فى الجيم..أول ظهور لـ أحمد الفيشاوى بعد وفاة والده فاروق الفيشاوى

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى أثناء قيامه بالتمارين الرياضية فى الجيم.





وعلق أحمد الفيشاوى على الصورة: " المرة الوحيدة التي يجب أن تنظر فيها إلى الوراء هي معرفة مدى قدومك".





سانده جمهوره بتعليقاتهم حيث جاءت تعليقاتهم كالآتي:

عاش جدا

استمر

من تقدم لتقدم





ويشارك الفنان أحمد الفيشاوي فى بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود ونسرين أمين وخالد الصاوي من إخراج طارق العريان .





وكان "الفيشاوي" قد غاب عن العرض الخاص بـ "أولاد رزق 2"، لرغبته في البقاء بعيدا عن الأضواء والفعاليات كونه لا يزال يعيش ‏في حالة من الحزن من وفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي. ‏