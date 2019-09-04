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فن

فى الجيم..أول ظهور لـ أحمد الفيشاوى بعد وفاة والده فاروق الفيشاوى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:46 م
أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى
رنا اشرف
نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى أثناء قيامه بالتمارين الرياضية فى الجيم.

وعلق أحمد الفيشاوى على الصورة: " المرة الوحيدة التي يجب أن تنظر فيها إلى الوراء هي معرفة مدى قدومك".

سانده جمهوره بتعليقاتهم حيث جاءت تعليقاتهم كالآتي: 
عاش جدا 
استمر 
من تقدم لتقدم 

ويشارك الفنان أحمد الفيشاوي فى بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود ونسرين أمين وخالد الصاوي من إخراج طارق العريان . 

وكان "الفيشاوي" قد غاب عن العرض الخاص بـ "أولاد رزق 2"، لرغبته في البقاء بعيدا عن الأضواء والفعاليات كونه لا يزال يعيش ‏في حالة من الحزن من وفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي. ‏

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