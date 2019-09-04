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تعرف على كيفية تجديد رخصة الإشغالات والإعلانات والمحلات من المنزل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:48 م
مراكز خدمات المواطنين
مراكز خدمات المواطنين
ايمان البكش
تهدف مراكز خدمات المواطنين بالمحافظات لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة العديد من الخدمات للمواطنين .

وتقدم المراكز العديد من الخدمات التى تصل الى 118 خدمة ،حيث يتيح تقديم خدمات تجديد رخص الإشغال والإعلانات والمحلات دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى الحي، وإنما ينتقل موظف الحي إلى صاحب الطلب ويقوم بتنفيذ الخدمة لحظيًا من خلال جهاز التابلت وتسمى هذه الخدمة "الحي المتنقل"، من خلال بوابة الخدمات الالكترونية lgs.gov.eg .

كما يقدم المركز خدمة استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة سير العمل بتلك الإدارات وأداء العاملين، تقدم محافظة القاهرة وحدها نحو (50) خدمة مختلفة.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة (229) مركز ومدينة وحي منهم (185) تعمل على النظام المركزي تشمل 15 حي من محافظة القاهرة، وجاري الاستعداد للعمل على تطوير 12 حيا بالقاهرة .

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