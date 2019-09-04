خليفة الكعبي.. طالب إماراتي أنقذ زملاءه من حريق فكرمه حاكم دبي..فيديو

التقى الشيخ محمد بن راشد، رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي، الطفل الإماراتي البطل خليفة الكعبي، وذلك لعمله البطولي في إنقاذ زملائه، عقب احتراق حافلة المدرسة أثناء تواجدهم فيها.



وكتب الشيخ محمد بن زايد على تويتر: "مع البطل خليفة الكعبي .. أنقذ زملاءه من حافلة واستطاع اخراجهم منها قبل احتراقها بثوان، خليفة رجل .. وليس طفل .. خليفة يحب مساعدة الناس ... مثل رئيسه خليفة حفظه الله".



وتعود أحداث الواقعة عقب اندلاع الحريق في الحافلة التي كانت تقل خليفة وأربعة من زملائه، خلف المقعد الذي كان يجلس فيه مع زميله، فدفع زميله إلى الخارج.



ويضيف خليفة وفق ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية ، انه دفع زميلًا له آخر في الصف السادس الابتدائي خارج الحافلة، حتى أصبح جميع الطلاب خارجها، وما هي إلا لحظات بعد خروجهم حتى اندلعت النيران في كامل الحافلة، ما جعل السائق حائرًا ، إلى أن أخذ الطفل خليفة هاتف السائق وأبلغ إدارة الشرطة، ثم غرفة العمليات والتي بدورها هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران.



وزار حاكم دبي الطفل خليفة في مدرسته، مدرسة كلباء للنخبة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتكريمه وتوجيه الشكر إليه على موقفه الشجاع.



