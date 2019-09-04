التفكير داخل الصندوق.. حيلة غريبة لمنع الغش تثير انتقادات واسعة

لجأ معلم مكسيكي إلى حيلة غريبة من نوعها من أجل منع طلابه من الغش أثناء أداء الامتحانات، ويمكن تلخيص هذه الحيلة في جملة واحدة، وهي "التفكير داخل الصندوق"، بالمعنى الحرفي للجملة، حيث طلب ذلك المعلم من طلابه وضع "صناديق من الكرتون" على رؤوسهم أثناء أداء الامتحان من أجل حجب رؤيتهم المحيطية ومن ثم منعهم من الغش من بعضهم البعض.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطلاب المرحلة الثانوية أثناء أداء الامتحان بهذا الشكل، لكن لسوء الحظ المعلم، فقد تسببت تلك الحيلة التي لجأ إليها في حالة من الاستياء والغضب بين أولياء أمور الطلاب، حتى أن البعض منهم طالبوا بفصله من المدرسة، كما طالبوا السلطات بحماية حقوق الطلاب، بحسب ما ورد في وسائل إعلام محلية.



وردت المدرسة التي شهدت هذه الواقعة على موجة الانتقادات والجدل التي أثيرت بعد مشاركة صورة الطلاب أثناء أداء الامتحان على مواقع التواصل موضحة أن الأمر برمته كان عبارة عن "تدريب" يهدف إلى المساعدة في تطوير القدرات الذهنية لدى الطلاب، وأضافت أن الطلاب قد وافقوا على المشاركة في التدريب مسبقًا، كما أكدت المدرسة على احترامها لحقوق طلابها. ولم يتضح إذا ما كان سيتم إجراء تحقيق في هذه الواقعة.