مجدي كامل ينضم لأسرة الملك لير

انضم الفنان مجدي كامل لمسرحية الملك لير للنجم الكبير يحي الفخراني.



وأوضح مصدر مسؤول بمسرح كايرو شو، ان مجدي كامل بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل علي شخصية " كنت " .



بينما انتقل الفنان القدير احمد فؤاد سليم لتقديم دور " جلوستر " منذ الجولة الخارجية للمسرحية بموسم جدة ( مع بداية الأزمة الصحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي) .



مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة ، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى.

