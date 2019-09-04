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محافظات

على مساحة 12 ألف متر.. إنشاء مصنع إنتاج زيوت عملاق في بورسعيد

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:27 م
مصنع لانتاج الزيوت
مصنع لانتاج الزيوت صرح عملاق ببورسعيد خلال ايام
كتب محمد الغزاوى
صرح كبير تشهده محافظة بورسعيد خلال الأيام المقبلة، لإنتاج الزيوت على أعلى مستوى "مصنع الشركة البورسعيدية لإنتاج الزيوت"، وهو مصنع جديد يضاف إلى قائمة مصانع المنطقة الصناعية ببورسعيد.

ويدخل المصنع، خلال أيام في التشغيل التجريبي لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة، ويقام المصنع على أحدث النظم الفنية ويعد أحد الكيانات الصناعية الكبرى بالمنطقة التي تشهد تطورا كبيرا بدخول صروح صناعية عملاقة للمرة الأولى.

وتقام المرحلة الأولى من المصنع على مساحة 12 ألفا و500 متر مربع، وتضم مصنع التكرير، ومصنع التعبئة، ومبنى إداري، وخزانات زيت خام بطاقة 8400 طن، وخزانات زيت مكرر بطاقة 1770 طن.

بينما تقام المرحلة الثانية على مساحة 10 آلاف متر مربع وهي خاصة بمرحلة استخلاص الزيت الخام وتضم مصنع الاستخلاص بطاقة 1000 طن في اليوم، وأخيرا المرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، وتضم مصنع علف الأسماك بطاقة 10 أطنان في الساعة.
على مساحة 12 ألف متر.. إنشاء مصنع إنتاج زيوت عملاق في بورسعيد
على مساحة 12 ألف متر.. إنشاء مصنع إنتاج زيوت عملاق في بورسعيد
على مساحة 12 ألف متر.. إنشاء مصنع إنتاج زيوت عملاق في بورسعيد
على مساحة 12 ألف متر.. إنشاء مصنع إنتاج زيوت عملاق في بورسعيد
على مساحة 12 ألف متر.. إنشاء مصنع إنتاج زيوت عملاق في بورسعيد

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