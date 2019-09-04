متستغنيش عنها .. 7 قطع أساسية مهمة في خزانة كل فتاة

عادة ما تهتم الفتيات بمظهرهن وطريقة الملابس، وقد يتسبب الأمر في حيرة يومية خاصة للعاملات اللاتي يحتجن تغيير ملابسهن بشكل يومي مع الاحتفاظ بالأناقة واللمسة الأنثوية في الملابس، وهو ما يضطرهن لقضاء أوقات طويلة صباحًا أمام الخزانة في اختيار طقم اليوم، لكن بعض قطع الملابس يجب أن تكون متوفرة في خزانة كل فتاة وهي بمثابة إنقاذ للمواقف الصعبة ولا يمكن التخلي عنها.



بعيدًا عن تغيير الاستايلات و اتباع صيحات جديدة، هناك 7 قطع من الملابس يجب أن تكون متواجدة في خزانة أي فتاة، وهي :



1- الجاكيت الجينز :

علمي وسريع ويمكن ارتدائه بأكثر من استايل مختلف، سواء كان الجاكيت الطويل أو القصير، وهو مناسب في فصلي الصيف والشتاء، ويمنحك إطلالة كاجوال سريعة وأنيقة ودومًا على أحدث صيحات الموضة.



2- فستان أسود :

مهم للسهرات والحفلات، يجب أن تقتني فستان بسيط أسود خلال السهرات الليلية، وإذا كنت تفضلين الظهور بأكثر من فستان في مناسبات متعددة، فيجب أن يكون أحدهم أسود اللون.



3- حذاء أسود بكعب عال :

مناسب للحفلات وبعض اللقاءات الرسمية بالنسبة للفتيات العاملات، فهو قطعة مهمة يجب أن تتوفر لدى كل أنثى.



4- حذاء رياضي أبيض :

كاجوال وعملي وسريع ويتماشى مع الكثير من الإطلالات، وعادة ما يكون الحذاء الأبيض الرياضي قطعة مهمة في صيحات الموضة في كل صيف.



5- البنطال الجينز :

المنقذ، يمكنك ارتدائه على عدة استايلات سواء كاجوال أو ارتداء جاكيت مع حذاء بكعب عال للعمل، فهو قطعة أساسية في خزانة العاملات و غير العاملات.



6- قميص أبيض :

قطعة مميزة وسريعة وأنيقة، تصلح للملابس الكلاسيكية في العمل، أو الإطلالات الكاجوال السريعة ، كذلك مناسب للجامعة والخروج نهارًا.



7- جاكيت جلد أسود :

قطعة مميزة أنيقة في خزانتك كل شتاء، خاصة وأن موضة الجاكيت الجلد لا تنتهي أبدًا، فعليكي اقتناء جاكيت أنيق هذا الشتاء وتنسيقه مع عدة استايلات منها الكاجوال و الكلاسيكي البسيط.