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برلمان

بعد النصب على طلبة في جامعة أوكرانية.. نائبة تطالب بـ وقفة قانونية ضد سماسرة الجامعات الأجنبية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:27 ص
آمنة نصير
آمنة نصير
القسم السياسى
قالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن الشهادات التي يحصل عليها الطلاب من الجامعات الأجنبية غير المعتمدة في مصر، لا تسمن ولا تغني من جوع، وإن الدكتوراه من بعض هذه الجامعات التجارية لا تعادل في أهميتها الثانوية المصرية، وبالتالي فإن الأسرة لابد من أن تتأكد من اعتماد الجامعة وقوة شهادتها قبل إرسال الأبناء إلي الخارج، أو الثقة في مكاتب هذه الجامعات.

وأكملت آمنة نصير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انتشار هذه المكاتب التي تخدع الطلاب وباء لابد أن يقابل بقوة القانون، موضحة أن هذه الهمجية يمكن أن تؤدي إلي كارثة تعليمية كبرى، مطالبة بوقفة قانونية حازمة ضد هؤلاء السماسرة الذين يتاجرون بطلابنا الأعزاء.

وأضافت آمنة نصير، أن تجار العقول لن يستسلموا وسيضطرون إلى الإضرار بمصالح الطلاب بالخارج كما حدث في جامعة الدونتسك بأوكرانيا، ويجب علي الخارجية التصدي لهؤلاء الطامعين.

وكان الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، طالب من الحكومة سرعة التحرك لحل الأزمة التي يواجهها الطلبة المصريون في جامعة الدونتسك الطبية في مدينة "كيرفوجراد" بأوكرانيا وذلك بعد تقدم الطلبة بشكاوى جراء تعرضهم للنصب على نطاق واسع من وسطاء التعليم الذين قاموا باستقدامهم من مصر للدراسة بالجامعة في أوكرانيا، دون توافر طاقم تدريس أو مقومات للدراسة الجادة بتلك الجامعة.

يذكر أن جامعة الدونتسك الطبية في كيرفوجراد هي ذاتها الجامعة التي قامت بفصل 400 طالب لمطالبتهم بإعادة دفع المصروفات الدراسية، والتي كانوا قد سددوها بالفعل لشركاء الجامعة من سماسرة الطلبة، وتدخلت وزارة الهجرة آنذاك بالتعاون مع السفارة لمعاونة الطلبة المصريين وحفظ حقوقهم إلى أن تم حل المشكلة قبل أن تتجدد في صورتها الحالية.

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