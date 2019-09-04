الغرف التجارية: إلغاء نظام الدولار الجمركي تصحيح لمسار تداول السلع والخدمات

أكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي عند احتساب قيمة المدفوعات الجمركية على الواردات و والعودة لسعر الصرف اليومي المعلن من البنك المركزي المصري يمثل تصحيحا لمسار عمليات تداول السلع والخدمات بالآلية التى تدعم تخفيض تأثير تشوهات الأسعار وبالتالى لن يؤثر نسبيا علي اسعار السلع والخدمات و خاصة السلع الغذائية المتداولة بالاسواق.



وقال رئيس الاتحاد إن عددا من هذه السلع سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية كما ان نسبة من السلع تدخل البلاد ويتم استيرادها من خلال اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الدول والمنظمات الاخري مما يعطي مزايا تفاضلية في استيراد السلع من هذه الدول و يتم اعفائها من الرسوم الجمركية.



يذكر أن المنتجات والسلع تامة الصنع كان يتم معاملتها من قبل وفقا لسعر صرف الدولار اليومى السائد و سعر الدولار الجمركى كان يسرى على السلع الأساسية فقط وأهمها الخامات ومستلزمات التشغيل للمصانع التى ينطبق عليها تعريفة جمركية منخفضة نسبيا وفقا لنسب التصنيع وطبيعه الخامات والمستلزمات المستوردة مما يجعل التأثير على التكاليف الإجماليه للإنتاج محدود نسبيا .



وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا داعي للقلق نظرا لمحدودية التأثير على التكاليف الإجماليه للأنتاج للمصنعين مع الأخذ فى الاعتبار أن الفارق بين السعرين ( سعر الدولار السائد وسعر صرف الدولار الجمركى) الذى كان معمولا به خلال الفترة الماضيه أصبح أقل من 4%.



وأضاف ان القرار له نواحى ايجابية لانه يمنع الإزدواجيه بوجود سعرين للدولار السعر السائد فى البنوك والسعر الجمركى مما يساعد على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعى ويصحح الوضع الاستثنائى المؤقت الذى كان ساريا خلال الفترة الماضية، و يساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه للمصرى أمام الدولار الأمريكى.