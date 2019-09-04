بسبب علم مصر والإهمال .. إحالة 9 مديري مدارس للتحقيق في الفشن

أحال محمد رمضان، مدير عام إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف 9 من مديري المدارس ابتدائي والإعدادية التابعة للمديرية، إلى التحقيق بإدارة الشئون القانونية بالإدارة، لعدم إلتزامهم بتنفيذ تعليمات الإستعداد لإستقبال الموسم الدراسي الجديد، و3 مديرين لعدم تجديدهم "علم مصر" المرفوع أعلى مدارسهم، وتركهم هذه الأعلام القديمة مُهملة وممزقة.



كانت لجنة من إدارة الفشن التعليمية ببني سويف، برئاسة محمد رمضان عبد المقصود، مدير عام الإدارة يرافقه عصام أبو عرب، وكيل الإدارة، وأقسام المتابعة والتفتيش، فاجأت 12 مدرسة ابتدائية وإعدادية بزيارات تفتيشية لمتابعة إستعداداتها للموسم الدراسي الجديد.



ورصدت اللجنة خلال زياراتها التفتيشية المفاجئة، مخالفات في 9 مدارس منها عدم الإهتمام بنظافة المدارس وسجلات الحضور والإنصراف "غيرمنضبطة" ، فضلًا عن وجود حشائش ومخلفات بعض الأثاثات الخشبية في فناء المدارس.



وحّررت اللجنة تقريرًا بتفاصيل الزيارات التفتيشة للمدارس الـ12 وقّرر مدير الإدارة إحالة 9 مديرين للتحقيق لعدم أنضباطهم إلتزامهم بتنفيذ تعليمات الإستعداد لإستقبال الموسم الدراسي الجديد، و3 مديرين لعدم تجديدهم "علم مصر" المرفوع أعلى مدارسهم، وتركهم هذه الأعلام القديمة مُهملة وممزقة.