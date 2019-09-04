علقة موت.. أمن الغربية يضبط لصا علقه الأهالى على عمود إنارة فى المحلة

أقدم لص بالاشتراك مع 3 آخرين على الشروع فى سرقة شقة سكنية بقرية سامول بمركز المحلة بمحافظة الغربية، وهو ما دفع أهالي القرية الى ضبطه وتلقينه علقة ساخنه بالأيدي والأرجل وربطه بالحبال بعمود إنارة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها من تحديد هوية المتهمين الهاربين .



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة أن لصا أثناء مشاركته 3 آخرين فى سرقة إحدى الشقق السكنية تم ضبطه على أيدي أهالي قرية سامول بدائرة المركز.



وباشرت القيادات الأمنية دورها تحت قيادة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية بانتقالها الى مكان الحادث وضبط اللص فى قبضة أهالي القرية المذكورة .



وأفادت مصادر أمنية أنه تم ضبط اللص وتوثيقه بالحبال بأحد اعمدة الإنارة عقب ضبطه وتسليمه الى رجال الشرطة .



وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة تحت رئاسة المستشار خالد عابدين دورها فى حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

