" البانيكم " الحل السحري لحل مشكلة نقص المراعي بمطروح

"البانيكم".. نبات جديد يتم تجربة زراعته في محافظة مطروح وذلك بعد معاناة أهالي محافظة مطروح من مربي الأغنام والأبل في السنوات الأخيرة من مشكلة نقص المراعي الطبيعية والمساحات الخضراء نتيجة لانحسار سقوط الأمطار، حيث تسبب ذلك في لجوء المربين الي الاعلاف والتي تتميز بارتفاع اسعارها وعدم جودتها مقارنة بالمراعي الطبيعة.



ولذلك فقد لجا مركز بحوث الصحراء الي دراسة والبحث عن انواع جديدة من النباتات التي يمكن زواعتها لتتيح الاعلاف الخضراء وتم تجربة زراعة نبات البانيكم في 4 مواقع رعوية العام الماضي منهم ثلاثة لدي المواطنين والاخر داخل مركز البحوث التطبيقية والذي حقق نجاحا كبيرا.



وأكد الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح تمكن من خلال وحدة بحوث المراعي، من تنفيذ تجربة لزراعة أحد النباتات العلفية المبشرة لاستخدامها في تغذية الأغنام والإبل والأبقار، وذلك لأول مرة ب 4 مواقع رعوية بمحافظة مطروح .



وأضاف الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء أنه من الضروري الاستفادة من المياه قليلة الجودة والمياه المالحة غير المستغلة خاصة التي يتم استخراجها بواسطة السوندات أو المياه الجوفية وتكون مرتفعة الملوحة وغير صالحة للشرب.



وأشار المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إلى استحداث اليات وابتكارات جديدة تتماشي مع طبيعية الاراضي الصحراوية وهوما قام به مركز التنمية المستدامة لزراعات النباتات العلفية التي يتغذى عليها الحيوان والتي تزرع تحت درجة ملوحة عالية وذلك من خلال حفر الابار الارتوازية وزراعة تلك النباتات.



وأضاف "الأمير" أن إدخال وتبنى البانيكم في مطروح يمكن أن يزيد من مساحات المراعي التي تساعد في تنمية الثروة الحيوانية وتضاعف أعداد الاغنام وتحافظ على السلالات النقية التي تشتهر بها محافظة مطروح ، كما تساعد في الاستغلال الامثل للموارد الارضية والمائية.



من جانبه أكد المهندس عبد الحميد إسرافيل، مدير وحدة بحوث المراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، نجاح تجارب زراعة نبات البانيكم والذي يعتبر عملاق الأعلاف الخضراء لأول مرة بمطروح.



وأوضح أن هذا النبات يتميز بأنه حشيشة عشبية معمرة تمكث في الأرض مدة لا تقل عن 10 سنوات، وتجود زراعته في معظم أنواع الأراضي، ويتحمل درجات الحرارة العالية الملوحة المرتفعة لنسبة تصل إلى 10 آلاف جزء في المليون، موضحًا أنه يتميز بارتفاع محتواه من البروتين اخضر طازج حيث تصل نسبته إلى 12 في المائة، وتتضاعف لتصل إلى 24 في المائة عندما يجفف ويتميز بقوة وغزارة الإنتاج.



وأشار إسرافيل إلى أن هذا العام تم الزراعة في مساحات كبيرة كل موقع حوالي فدان تمت زراعة وتجهيز 6 مواقع بالإضافة لـ3 مواقع اخري لافتا ان الفدان يحتاج من كيلو ونص الى ثلاثة كيلو تقاوى حسب طريقة الزراعة.



وأشار مدير وحدة المراعي إلى أن المواقع تم زراعتها بالتخطيط بالمشاركة بحيث يكون الاشراف والدعم الفني من وحدة بحوث المراعي ويقوم المزارع بتجهيز الارض وتوفير التقاوي.



واشار المهندس عبد الحميد اسرافيل انه سيتم عمل دراسات مشتركة بين وحدة بحوث المراعي ووحدة بحوث الأراضي والمياه ووحدة بحوث الانتاج الحيواني لمراقبة تأثير الملوحة على المدى البعيد وتأثير التغذية على المردود الناتج من الالبان واللحم ومدى مساهمة التغذية على هذا النبات في تقليل تكاليف العلف، بالإضافة إلى أن النبات يعطي من 7 الى 8 حشات كل حشه تعطى في حدود 20 طن علف اخضر طازج وان النبات يتحمل الحرارة العالية والملوحة ويجود أكثر إذا تم نشره في واحة سيوة.



واوضح "اسرافيل "الى ان هذا المحصول لا يصاب بالأمراض ولايسبب اسهال او انتفاخ للحيوانات وانه عالي الاستساغة نظرا لطعمة السكرى.