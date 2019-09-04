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منوعات

شاب ودراجة.. بث مباشر لـ بي بي سي يتحول لمشهد كوميدي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:35 م
صدى البلد
قسم المنوعات
تداولت مواقع إخبارية بريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي اختل فيها توازن شاب وفقد السيطرة على دراجته وانتهى الأمر بسقوطه في بركة مياه، في غضون بضعة ثوان وخلال بث حي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من خارج مبنى البرلمان الأسكتلندي في "إدنبره"، أمس، الثلاثاء.

اللافت للنظر فى الموقف كان عدم انتباه مراسلة "بي بي سي" إطلاقًا للواقعة، وواصلت تغطيتها للأحداث وكأن شيئًا لم يحدث.

وفي لقطة أخرى، شوهد الشاب وهو يحاول النهوض على قدميه، قبل أن يقوم بتغطية رأسه، ويدير ظهره للكاميرا ويمضي مبتعدًا عن مكان التصوير.

وتمت مشاركة الفيديو الذي يرصد هذه الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسرعان ما لاقى رواجًا واسعًا، وتداولته عدة مواقع عالمية.

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