البابا تواضروس الثاني يلتقي لجنة احتفالات دير مارجرجس بـ ميت دمسيس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مارجرجس بميت دمسيس وأعضاء اللجنة صاحبي النيافة الأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا صليب أسقف ميت غمر والآباء الكهنة ومدير الديوان البابوي والمحاسب القانوني.



استعرض أعضاء اللجنة نظام الخدمة في هذه الاحتفالات وكيفية تطويرها روحيًا وكنسيًا ومعماريًا من أجل راحة زوار هذه المنطقة المباركة.



ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، العظة الأسبوعية، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي، بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



يحضر الاجتماع الاسبوعي للبطريرك، عدد من أساقفة المجمع المقدس، وبعض كهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واعتاد البابا على إلقاء كلمة روحية الأربعاء من كل أسبوع، بهدف التواصل مع شعب الكنيسة، وتشجيع هم.