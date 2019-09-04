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رياضة

بعد 9 أيام من التعاقد.. حرس الحدود يفسخ عقد احمد جعفر.. اعرف السبب

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:37 م
احمد جعفر
احمد جعفر
نور عادل
قرر مسئولو نادي حرس الحدود فسخ التعاقد مع مهاجم فريق الزمالك السابق احمد جعفر، بعد انضمامه للفريق بـ 9 أيام فقط.

وقررت ادارة نادي حرس الحدود فسخ التعاقد مع اللاعب بعد هذه المدة القصيرة بسبب خلافات مادية حدثت على عقده مع النادى

كان حرس الحدود قد أعلن التعاقد مع اللاعب في نهائية شهر اغسطس الماضي، ومن ثم تعاقد مع احمد شرويدة قادمًا من فريق نجوم المستقبل.

ونجح حرس الحدود في البقاء بمسابقة الدوري الممتاز، بعدما انهى الدوري في المركز الـ 12، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في 8 والتعادل في 14 مباراة، والهزيمة في 12 مباراة، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

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