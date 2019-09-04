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الأعلى للإعلام يبحث ملف تراخيص الصحف والمواقع والقنوات الأسبوع المقبل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:48 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، تأجيل مناقشة ملف تراخيص الصحف والمواقع والقنوات فى الاجتماع الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاجتماع للمجلس المقبل سيتم مناقشة ملف إجراءات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية.

وأوضح الدكتور عصام فرج، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع المغلق الذى عقد اليوم، أنه ستتم مناقشة الإجراءات الخاصة بالملكية الفكرية وحماية حقوق أصحابها.

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