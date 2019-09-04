وفاة الإعلامى البحريني أحمد المرشد في القاهرة إثر أزمة قلبية

توفي الإعلامي البحريني أحمد المرشد، فى القاهرة، إثر أزمة قلبية حادة ألمت به يوم الأربعاء،





وأعلن نبيل الحمر، المستشار الإعلامي في الديوان الملكي البحريني نبأ وفاة أحمد المرشد ناعيا الإعلامي البحريني في تغريدة له.





وكتب المستشار الإعلامي الحمر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ’’تويتر‘‘ عن وفاة أحمد المرشد، قائلًا: ’’فقدنا اليوم الأخ والصديق الزميل الصحفي والإعلامي أحمد المرشد، وذلك إثر أزمة قلبية حادة ألمت به صباح اليوم في القاهرة‘‘.



