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وفاة الإعلامى البحريني أحمد المرشد في القاهرة إثر أزمة قلبية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:34 م
وفاة الإعلامى البحريني
وفاة الإعلامى البحريني أحمد المرشد في القاهرة
ميس رضا
توفي الإعلامي البحريني أحمد المرشد، فى القاهرة، إثر أزمة قلبية حادة ألمت به يوم الأربعاء، 

وأعلن نبيل الحمر، المستشار الإعلامي في الديوان الملكي البحريني نبأ وفاة أحمد المرشد ناعيا الإعلامي البحريني في تغريدة له.

وكتب المستشار الإعلامي الحمر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ’’تويتر‘‘ عن وفاة أحمد المرشد، قائلًا: ’’فقدنا اليوم الأخ والصديق الزميل الصحفي والإعلامي أحمد المرشد، وذلك إثر أزمة قلبية حادة ألمت به صباح اليوم في القاهرة‘‘.

وأضاف نبيل الحمر: ’’رحم الله فقيدنا العزيز بومحمد وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون‘‘.
وفاة الإعلامى البحريني أحمد المرشد في القاهرة إثر أزمة قلبية

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