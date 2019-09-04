ثقافة المنيا تناقش تأثير الفنون على البناء الوجدانى للإنسان

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم بيت ثقافة صندفا محاضرة تثقيفية بعنوان "الفنون والبناء الوجدانى للإنسان" حاضر فيها حسن الجلاد، وتحدث عن الفن قديما وحديثا ودوره في خدمة الانسان وتأثيره سواء بالسلب أو بالإيجاب.



وعقدت مكتبة دهمرو محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى تنمية المجتمع" ألقاها محمد عبدالله محمد، تحدث خلالها عن ثقافة المجتمع، وهى نظم المعلومات السائدة فى المجتمع والمكتسبة من عناصر متعددة كالعادات والتقاليد والدين، وتعتبر هذه الثقافة من محددات العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.



قامت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بتقديم عرض فنى بالنادى الرياضى بالمنيا بمناسبة الاحتفالات بالعام الهجري الجديد، حيث قدمت كوكتيل من الأغانى الدينية منها "اجيب سيرة الحبيب، كيف العمل يا أحمد، لا إله إلا الله، إلى رحاب يثرب، يامن يعشق نبينا، ياسيدى وإمامى" وذلك مع المايسترو الفنان عصام الشاذلى، إلي جانب تنفيذ ورشة فنية للتدريب على رسم البورتريه بألوان الباستيل مع فنانى قسم الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى عرض فنون شعبية طفل بكورنيش المنيا.



ونفذ قصر ثقافة ملوي ورشة فنون تشكيلية فى إطار نشر الوعى الثقافى والفنى فى قرى المحافظة للفنان ايهاب نادي، كما أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "العنف ضد المرأة" حاضر فيها سفيان صلاح، إلي جانب عرض فنى "تخت شرقي" لفرقه ملوي للموسيقي العربية وذلك بمركز شباب قرية دير أبو حنس.