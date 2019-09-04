نشرة الفن.. ريهام سعيد توجه رسالة لـ أصالة.. قصة حب ظافر العابدين.. ومحمد رمضان يغني جيشنا صعب

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:مجدي كامل ينضم لأسرة الملك ليرانضم الفنان مجدي كامل لمسرحية الملك لير للنجم الكبير يحي الفخراني.وأوضح مصدر مسؤول بمسرح كايرو شو، ان مجدي كامل بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل علي شخصية " كنت".نجوى كرم وروتانا في إنجاز غير مسبوق.. كليب بعشق تفاصيلك أول عمل على الهواءجاز غير مسبقوق يحسب لـ"شمس الأغنية" نجوى كرم وهرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حققاه هذا الأسبوع، يضاف لرصيد تعاوناتهما، ونجاحاتهما سويا وغنائيا، تمثّل في انتهائهما من أول فيديو كليب مباشر تم تصويره وإنجازه "لايف" (على الهواء مباشرة) من أكثر من مكان وفي وقت واحد، وكما تقول نجوى :"من زحلة لكل لبنان.. ومن لبنان لكل العالم، نقدم هذا الكليب الذي يحمل رسالة بها حب وفرح.. لأن الفرحة بتلبقلنا".بعد الإعلان عن تكريمها.. مي مصري عضو لجنة تحكيم الجونة السينمائياعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار المخرجة الفلسطينية مي مصري بلجنة تحكيم المهرجان وذلك عقب تأكيد منحها جائزة الانجاز الإبداعى.هذه أخلاق سعد الصغير في التعامل مع البسطاء.. شاهدنشر الفنان سعد الصغير عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة جديدة تجمعه بأحد البسطاء الذى يتكفل برعايتهم.احنا أقوى.. دنيا سميرغانم تحتفل بـ 9 ملايين متابع على إنستجراماحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 9 ملايين ، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".شاهد ..محمد رمضان يغنى جيشنا صعبشارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" استورى له و هو يغنى اغنية:" جيشنا صعب".مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي يكرم خالد الصاوي في دورته الـ 26يكرم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته المقبلة الفنان خالد الصاوى لما قدمه للمسرح من أعمال ككاتب ومخرج وكممثل.بعد منعها من ممارسة أي نشاط إعلامي.. ريهام سعيد توجه رسالة للفنانة أصالةنشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو مجمع لصورها علي أغنية "تخيل بكره " للمطربة أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".تفاصيل قصة حب ظافر العابدين وكارمن بصيبص في عرس بيروتتعرض قناة "MBC مصر"، يوميا مسلسلها الجديد "عروس بيروت"، حيث تصدر محرك البحث جوجل .