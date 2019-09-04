نشرة الفن.. ريهام سعيد توجه رسالة لـ أصالة.. قصة حب ظافر العابدين.. ومحمد رمضان يغني جيشنا صعب

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
مجدي كامل ينضم لأسرة الملك لير
انضم الفنان مجدي كامل لمسرحية الملك لير للنجم الكبير يحي الفخراني.
وأوضح مصدر مسؤول بمسرح كايرو شو، ان مجدي كامل بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل علي شخصية " كنت".
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نجوى كرم وروتانا في إنجاز غير مسبوق.. كليب بعشق تفاصيلك أول عمل على الهواء
جاز غير مسبقوق يحسب لـ"شمس الأغنية" نجوى كرم وهرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حققاه هذا الأسبوع، يضاف لرصيد تعاوناتهما، ونجاحاتهما سويا وغنائيا، تمثّل في انتهائهما من أول فيديو كليب مباشر تم تصويره وإنجازه "لايف" (على الهواء مباشرة) من أكثر من مكان وفي وقت واحد، وكما تقول نجوى :"من زحلة لكل لبنان.. ومن لبنان لكل العالم، نقدم هذا الكليب الذي يحمل رسالة بها حب وفرح.. لأن الفرحة بتلبقلنا".
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بعد الإعلان عن تكريمها.. مي مصري عضو لجنة تحكيم الجونة السينمائي
اعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار المخرجة الفلسطينية مي مصري بلجنة تحكيم المهرجان وذلك عقب تأكيد منحها جائزة الانجاز الإبداعى.
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هذه أخلاق سعد الصغير في التعامل مع البسطاء.. شاهد
نشر الفنان سعد الصغير عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة جديدة تجمعه بأحد البسطاء الذى يتكفل برعايتهم.
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احنا أقوى.. دنيا سميرغانم تحتفل بـ 9 ملايين متابع على إنستجرام
احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 9 ملايين ، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".
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شاهد ..محمد رمضان يغنى جيشنا صعب
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" استورى له و هو يغنى اغنية:" جيشنا صعب".
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مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي يكرم خالد الصاوي في دورته الـ 26
يكرم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته المقبلة الفنان خالد الصاوى لما قدمه للمسرح من أعمال ككاتب ومخرج وكممثل.
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بعد منعها من ممارسة أي نشاط إعلامي.. ريهام سعيد توجه رسالة للفنانة أصالة
نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو مجمع لصورها علي أغنية "تخيل بكره " للمطربة أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
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تفاصيل قصة حب ظافر العابدين وكارمن بصيبص في عرس بيروت
تعرض قناة "MBC مصر"، يوميا مسلسلها الجديد "عروس بيروت"، حيث تصدر محرك البحث جوجل .
لمزيد من التفاصيل
مجدي كامل ينضم لأسرة الملك لير
انضم الفنان مجدي كامل لمسرحية الملك لير للنجم الكبير يحي الفخراني.
وأوضح مصدر مسؤول بمسرح كايرو شو، ان مجدي كامل بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل علي شخصية " كنت".
لمزيد من التفاصيل
نجوى كرم وروتانا في إنجاز غير مسبوق.. كليب بعشق تفاصيلك أول عمل على الهواء
جاز غير مسبقوق يحسب لـ"شمس الأغنية" نجوى كرم وهرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حققاه هذا الأسبوع، يضاف لرصيد تعاوناتهما، ونجاحاتهما سويا وغنائيا، تمثّل في انتهائهما من أول فيديو كليب مباشر تم تصويره وإنجازه "لايف" (على الهواء مباشرة) من أكثر من مكان وفي وقت واحد، وكما تقول نجوى :"من زحلة لكل لبنان.. ومن لبنان لكل العالم، نقدم هذا الكليب الذي يحمل رسالة بها حب وفرح.. لأن الفرحة بتلبقلنا".
لمزيد من التفاصيل
بعد الإعلان عن تكريمها.. مي مصري عضو لجنة تحكيم الجونة السينمائي
اعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار المخرجة الفلسطينية مي مصري بلجنة تحكيم المهرجان وذلك عقب تأكيد منحها جائزة الانجاز الإبداعى.
لمزيد من التفاصيل
هذه أخلاق سعد الصغير في التعامل مع البسطاء.. شاهد
نشر الفنان سعد الصغير عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة جديدة تجمعه بأحد البسطاء الذى يتكفل برعايتهم.
لمزيد من التفاصيل
احنا أقوى.. دنيا سميرغانم تحتفل بـ 9 ملايين متابع على إنستجرام
احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 9 ملايين ، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".
لمزيد من التفاصيل
شاهد ..محمد رمضان يغنى جيشنا صعب
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" استورى له و هو يغنى اغنية:" جيشنا صعب".
لمزيد من التفاصيل
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي يكرم خالد الصاوي في دورته الـ 26
يكرم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته المقبلة الفنان خالد الصاوى لما قدمه للمسرح من أعمال ككاتب ومخرج وكممثل.
لمزيد من التفاصيل
بعد منعها من ممارسة أي نشاط إعلامي.. ريهام سعيد توجه رسالة للفنانة أصالة
نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو مجمع لصورها علي أغنية "تخيل بكره " للمطربة أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
لمزيد من التفاصيل
تفاصيل قصة حب ظافر العابدين وكارمن بصيبص في عرس بيروت
تعرض قناة "MBC مصر"، يوميا مسلسلها الجديد "عروس بيروت"، حيث تصدر محرك البحث جوجل .
لمزيد من التفاصيل