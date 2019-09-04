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حوادث

انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة ركابها أعلى كوبري أكتوبر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:36 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
مصطفى الرماح
وقع منذ قليل حادث انقلاب سيارة ميكروباص اعلى كوبرى أكتوبر فى اتجاه ميدان التحرير مما تسبب فى حالة من الشلل المروري التام.

على الفور انتقل رجال المرور لسرعة تسير الحركة المرورية امام المارة، وتبين إصابة عدد من الركاب نتيجة اختلال عجلة القيادة مما تسبب فى انقلاب الميكروباص، كما انتقلت سيارة إسعاف الى مكان الحادث لنقل المصابين الى اقرب مستشفى .

وفى نفس السياق يشهد نزلة البطل أحمد عبد العزيز حالة من التكدس المروري نتيجة انقلاب الميكروباص.

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