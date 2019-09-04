محطات في حياة الإعلامى البحريني أحمد المرشد بعد وفاته بشكل مفاجئ في القاهرة

توفي الإعلامي البحريني أحمد المرشد، فى القاهرة ، إثر أزمة قلبية حادة ألمت به يوم الأربعاء، وأعلن نبيل الحمر المستشار الإعلامي في الديوان الملكي البحريني نبأ وفاته ناعيا المرشد في تغريدة له.



وكتب المستشار الإعلامي الحمر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن وفاة أحمد المرشد، قائلًا: "فقدنا اليوم الأخ والصديق الزميل الصحفي والإعلامي أحمد المرشد، وذلك إثر أزمة قلبية حادة ألمت به صباح اليوم في القاهرة".



وأضاف نبيل الحمر: "رحم الله فقيدنا العزيز بومحمد وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".



مشوار إعلامي زاخر

تزخر حياة الإعلامى البحريني الراحل أحمد المرشد بالعديد من الأعمال الإعلامية سواء على مستوى الإعلام المسموع أو المقروء والمرئي.



بدأ مشواره مع الإعلام في منتصف السبعينيات من القرن الماضي في قسم الأخبار، في إذاعة البحرين، ثم اتجه إلى تلفزيون البحرين، وبعدها انتقل إلى قسم الأخبار في وزارة الإعلام مع بداية الثمانينيات، ثم أصبح مشرفًا على قسم التصوير الفوتوغرافي وبعدها التصوير التلفزيوني.



وواصل أحمد المرشد نشاطه الإعلامي بعد التقاعد من العمل في الإعلام الرسمي، وأصبح له العديد من الكتابات والمقالات، من بينها مقال أسبوعي في جريدة الأيام وكتابات في صحف مصرية، من بينها روز اليوسف والأخبار.



وتولى الإعلامي الراحل إدارة موقع ’’صدى العرب‘‘ عام 2016، وبعد ذلك بعام، تم تعيينه خبيرًا إعلاميًا في مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.