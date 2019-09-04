ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأساة إيمان.. دخلت مستشفى حكومي للولادة فتركوا الشاش داخل بطنها

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:54 م
عملية جراحية
عملية جراحية
همت الحسيني
جاءتها آلام الوضع فاتجهت إلى المستشفى الحكومي لوضع مولودها، ولم تكن تتخيل أن يخرج الأطباء جنينها تاركين شاش بدلا منه داخل رحمها، إيمان صاحبة الـ31 عاما وبنت محافظة الدقهلية بطل إهمال جديد بأحد المستشفيات الحكومية.

خرجت إيمان من المستشفى بصحبة طفلها ولكن الآلام الشديدة لم تتركها داخل بطنها وتتنظر عدة أيام ظنا منها بأنها "توابع الولادة"، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن توجهت إيمان للكشف لدى أحد الأطباء بمستشفى خاص ليكتشف المفاجأة.

"طلعوا المولود وسابوا مكانه شاش".. هكذا استغاث الزوج حمدي الحاصل علي ليسانس شريعة والبالغ من العمر 35 عاما، ومقيم مركز نبروة بأحد الأطباء بإحدى المستشفيات الحكومية تسببوا في مـأساة لزوجته الشابة.

اتجه زوجها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، مؤكدا فيه أن أحد الأطباء بمستشفى حكومي ترك شاشه داخل رحم زوجته أثناء ولادتها بالمستشفى الحكومي.

واتهم الزوج المستشفى بالإهمال، إذ اكتشف الواقعة بعدما توجه إلى مستشفى خاص لإجراء عملية وإخراج الشاش وحرر محضرا بالواقعه وجار العرض على النيابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاتهامهم بالإهمال.. إحالة 10 من طاقم مستشفى بلبيس بينهم طبيب نساء لـ محاكمة عاجلة

ترشيحاتنا

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا

الصدمة خلصت.. ريهام سعيد تكشف عن مستقبلها المهنى بعد اعتزالها

انخفاض معدلات الزواج في مصر.. والدولة تتحرك

اشتعال الحرب الكلامية.. مرتضى منصور مهددا عبدالحفيظ: أنصاري يخطفوك من قلب الأهلي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

سمعتها بتكلم حبيبها .. طالبة تخنق شقيقتها لعلمها بعلاقة عاطفية مع شاب بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا

بإكسسوارات فضية.. أمينة خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير

بفستان مكشوف ومجوهرات لافتة .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها