مأساة إيمان.. دخلت مستشفى حكومي للولادة فتركوا الشاش داخل بطنها

جاءتها آلام الوضع فاتجهت إلى المستشفى الحكومي لوضع مولودها، ولم تكن تتخيل أن يخرج الأطباء جنينها تاركين شاش بدلا منه داخل رحمها، إيمان صاحبة الـ31 عاما وبنت محافظة الدقهلية بطل إهمال جديد بأحد المستشفيات الحكومية.





خرجت إيمان من المستشفى بصحبة طفلها ولكن الآلام الشديدة لم تتركها داخل بطنها وتتنظر عدة أيام ظنا منها بأنها "توابع الولادة"، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن توجهت إيمان للكشف لدى أحد الأطباء بمستشفى خاص ليكتشف المفاجأة.





"طلعوا المولود وسابوا مكانه شاش".. هكذا استغاث الزوج حمدي الحاصل علي ليسانس شريعة والبالغ من العمر 35 عاما، ومقيم مركز نبروة بأحد الأطباء بإحدى المستشفيات الحكومية تسببوا في مـأساة لزوجته الشابة.





اتجه زوجها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، مؤكدا فيه أن أحد الأطباء بمستشفى حكومي ترك شاشه داخل رحم زوجته أثناء ولادتها بالمستشفى الحكومي.



