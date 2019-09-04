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تعليم

تتخطى 9 آلاف جنيه.. تعرف على موعد توزيع الدراجات على طلاب الجامعات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:11 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
بدأ الاتحاد الرياضي للجامعات استقبال عينات لنموذج الدراجات المصرية، التي من المقرر أن يتم توزيعها على طلاب الجامعات في العام الدراسي المقبل ضمن إطار مبادرة دراجة لكل طالب.

واكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن هناك توصيات للجامعات من الوزارة للتواصل مع مديري فروع البنوك القومية مثل "البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة" ، مشيرا إلى أن الدراجة سيتم توزيعها من بدء العام الدراسي 2019 حيث يتم تحديد سعرها والذي من المرجح أن يصل الى 9 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن التواصل مع البنوك بهدف تسهيل الإجراءات، وتمويل مشروع الدراجات وتيسير القروض للطلاب، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض المشروع بشكله النهائي وفقا لإمكانات كل جامعة خلال إجتماع الجمعية العمومية والذي تقام بالإتحاد بتاريخ 14 سبتمبر المقبل.

واوضح "حسانين"، أن هناك عددا من الجامعات التي بدأت تنفيذ خطوات مشروع دراجة لكل طالب مثل جامعة قناة السويس، حيث تم تحديد الطرق والممرات الخاصة بالدراجات داخل الجامعة وتخصيص منظومة إلكترونية للمسارات والجراجات.

وأضاف أن الدراجات ستكون مكافأة كل طالب متميز في الانشطة بشكل عام وبشكل خاص في الرياضة، مشيرًا إلى أنه سيتم تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول (Mobil Application ) وسيتم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة.

يذكر أنه يشارك في الحملة جامعة ( القاهرة - حلوان - الإسكندرية - التعليم العالي - الأزهر - أسيوط - المنيا - المنصورة - الوادي الجديد - جنوب الوادي - المنوفية - السويس - الفيوم - أسوان - مدينة السادات - الزقازيق - قناة السويس - كفر الشيخ - بورسعيد - سوهاج - العريش ) .

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