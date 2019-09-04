تراجع نسب الزواج والطلاق عن العام الماضى 25% يثير الجدل .. القومى للمرأة : حملاتنا سبب قِلة الانفصال .. وحقوقيون: زيادة تمكين السيدات والاسعار سبب العزوبية

سهام جبريل :



حملات المجلس هى السبب فى تراجع نسب الطلاق

عبلة إبراهيم :



فرص المرأة الكثيرة سبب تراجع نسب الزواج

رضا الدنبوقى :



ارتفاع تكاليف الطلاق سبب تراجع نسبته

عانت مصر من زيادة فى نسب الطلاق حيث وصلت إلى مليون حالة طلاق بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، وقد وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا نسبا صادمة عن الحالة الاجتماعية للمصريين، كاشفا عن تراجع معدلات الزواج والطلاق معًا خلال شهر يونيو 2019 مقارنة بذات الشهر من عام 2018، حيث انخفض معدل الزواج بنسبة 25.4%.وعن هذا الأمر قالت الدكتورة سهام جبريل مقررة لجنة المحافظات فى المجلس القومى للمرأة، إن المجلس قام بعمل برامج توعية فى جميع المحافظات لمحاربة ارتفاع نسب الطلاق تهدف لتوعية الشباب بأهمية الإستقرار الأسرى مثل حملة "معًا لنبقى" وغيرها .وأضافت سهام جبريل، أن المجلس يحرص أيضًا على عمل دورات توعية للمقبلين على الزواج ليتفهموا أن الحياه الأسرية شراكة بين الزوجين، وأنه يجب التغاضي عن المشاكل التى تهدم الأسر ،وعدم توسعة دائرة الخلافات بدخول أطراف كثيرة.وأشارت عضو القومي للمرأة إلى أننا ما زلنا فى حاجة لتوعية أكبر لأبنائنا بأن العام الاول فى الزواج هو الأكثر فى الخلافات؛ نتيجة اختلاف الطباع بين الزوجين وفروق التربية وعدم فهم الآخر بشكل صحيح.وأكدت سهام جبريل، أن تراجع نسب الزواج سببها الأعباء الاقتصادية، وأن الشباب أصبح منفتح أكثر ولديه حريه أكبر فى الاختيار، لافتة أن الشباب أصبحت تشجع زوجاتهم على التعليم والعمل.فى سياق متصل أوضحت الدكتورة عبلة ابراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونيسكو حاليًا، أن تراجع نسب الزواج سببها استكمال الفتيات لدراستهن .وأضافت مستشار منظمة اليونيسكو، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المرأة أصبح لديها فرص عمل كبيرة وتتطلع لبناء نفسها وتحقيق ذاتها ، وليست كما السابق تحتاج للرجل كى ينفق عليها .وأكدت مستشار منظمة اليونيسكو أن الأعباء الإقتصادية ليست هى السبب فى عدم الزواج كما يزعم البعض ، لأن الإرادة السياسية حريصة على توفير السلع الرئيسية واللحوم من خلال منافذ بيع بأسعار فى متناول المواطن البسيط.وأضافت مستشار منظمة اليونيسكو أن مصر لم تنهر مثل باقى الدول فلا تزال هى بلد الأمن والأمان بفضل قوة جيشها ورئيسها وصمود شعبها الباسل لذلك يجب على الجميع العمل والبناء .ونوهت مستشار منظمة اليونيسكو بأن تراجع نسب الطلاق سببه الإستقرار الأسرى، والوعى لدى السيدات بمدى أهمية الحفاظ على البيت من أجل الأطفال.فى إطار آخر أكد رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن انخفاض القوة الشرائية للجنيه، مع المغالاة فى متطلبات الزواج وزيادة الضغوط هو الذى أدى لعزوف الشباب عن الزواج.وأضاف " الدنبوقى " أن ارتفاع متطلبات الحياة الزوجية مثل زيادة أسعار الشقق والموارد المحدودة أمام المتطلبات سبب أساسى فى تراجع نسب الزواج عن العام الماضى.وتابع أن الاستقلالية المالية للسيدات جعلتهم يفكرون كثيرًا قبل الزواج، فالمرأة أصبحت تعمل وتستخدم التكنولوجيا واللغات ومستواها فى التعليم اختلف.وأشار "الدنبوقى" الي أن تراجع نسب الطلاق بسبب اندماج الزوجين فى العمل، والبعد عن المشكلات وتفكيرهما الأكبر فى حماية أسرتهما من الإنهيار وتحقيق الأمان لأبنائهما، كما أن ارتفاع تكاليف الطلاق مثل النفقة وتوفير المسكن يجعل الزوج يفكر كثيرًا قبل القدوم على هذه الخطوة.