2.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال موسم 2018/2019

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 4.3 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار دولار خلال الموسم التصديري الحالي 2018 / 2019، تتصدرها صادرات الفواكه الطازجة والتى بلغت حوالى 1.1 مليار دولار تتصدرها صادرات الموالح يليها صادرات العنب و الرمان و الفراولة.



وأضاف المجلس في بيان له اليوم أن صادرات الخضر الطازجة في المرتبة الثانية حيث بلغت نحو 641 مليون دولار تتصدرها صادرات البطاطس و البصل و الطماطم الطازجة و بطاطا حلوة.



من جانب آخر أشار المجلس إلى أنه تم بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والغرفة العربية الألمانية تنظيم المشاركة المصرية في معرض آسيا فروت لوجستيكا و الذي يتم تنظيمه خلال الفترة من 4 –6 سبتمبر الحالي بمدينة هونج كونج بدولة الصين.



وأضاف يعد هذا المعرض هو أهم وأكبر المعارض المتخصصة في تجارة الخضر و الفاكهة في منطقة جنوب شرق آسيا ،و يقام على مساحة تزيد على 36 ألف متر مربع و بلغ عدد الزائرين للمعرض خلال الدورة الأخيرة (عام 2018) ما يزيد على 13 ألف زائر منهم 64% من دول آسيا و 36% من باقي دول العالم.



وأشار إلى مساحة الجناح المصري حوالي 650 مترا مربعا ، تقوم من خلاله 43 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة.



من جانبه أكد المهندس عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على أهمية المشاركة المصرية بالمعرض لانه يمثل البوابة الرئيسية للترويج لمنتجاتنا المصرية لمنطقة جنوب شرق آسيا، والتي تعد من أهم الأسواق التي يسعي المجلس للانتشار بها، لما تحمله من فرص واعدة للصادرات الزراعية المصرية ،وهو ما يتفق مع الإستراتيجية التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي، لزيادة معدلات النمو للصادرات الزراعية، من خلال النفاذ لآســواق جديدة لم تصل إليها صادراتنا الزراعية ســواء على مستوى أسواق جنوب شرق آسيا أو السوق الإفريقي وأمريكا اللاتينية.

