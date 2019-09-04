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رياضة

تأجيل مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:09 م
ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف
أعلن نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، تأجيل مباراته مع مضيفه فريق وست هام يونايتد، التي كان من المقرر لها السبت الموافق 21 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تأجيل المباراة بين ليفربول ومضيفه وست هام، بسبب مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية خلال نفس الفترة.

وستنطلق بطولة كأس العالم للأندية في قطر نهاية العام الحالي، في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر، وستشهد البطولة مشاركة الريدز من الدور نصف النهائي، والذي تحدد له 18 ديسمبر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، وذلك بعد خوض 4 جولات فاز بهم جميعا.

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