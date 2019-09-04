سحر وشعوذة.. قاتل سيدتين بالأقصر أوههما بـ طرد الأرواح الشريرة وسقاهما السم.. تفاصيل مثيرة

مازال مسلسل جرائم القتل البشعة مستمرا داخل محافظات مصر فالاقصر مدينة السياحة العالمية استيقظ اهلها منذ أيام على فاجعة العثور على جثة أمرآة ونجلتها داخل منزلهما متحللتين الامر الذى جعل الاجهزة الامنية بمديرية امن الاقصر تكثف البحث فى كشف غموض مقتل السيدتين



بداية القصة :

الام تدعى "عائشة عبد القادر عبد الرحيم " ربة منزل 56 عاما مقيمة بمنطقة جزيرة العوامية بالأقصر وتسكن معها ابنتها "الهام عبد الحكم امين" 27 سنة تعمل بمحل بيع مستلزمات مدرسية ، وهما سيدتان مشهورتان بحسن السمعة ومحبة الاهالى لهما ، ويوم الخميس الماضي انقطعت اخبارهم تماما ، فبدأ صاحب العمل الذى تعمل لديه الفتاة ويدعى "علاء صالح" بالاتصال بها ووجد الهاتف مغلقا على غير العادة واتصل بوالدتها فوجد نفس الشيء وعاود الاتصال بهم لمدة ثلاثة ايام ثم قرر زيارتهما بالمنزل للاطمئنان عليهم ، وعندما طرق الباب وجدوه مفتوحا ولاحظ انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل فتواصل مع الجيران وقام باستدعاء نجل شقيق الأم للدخول الى المنزل فوجدوا السيدة ونجلتها قتيلتين وفي حالة تعفن وعلى الفور تم ابلاغ الاجهزة الامنية لمعرفة سبب الوفاة .



انتقل فريق بحثى من شرطة بندر الأقصر، تحت اشراف اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، وبعد الاطلاع على تقرير متفش مديرية الصحة ذكر أن هناك مؤشرات حول أن يكون التسمم هو الذي تسبب في مصرع الأم وأبنتها، وعلى الفور قامت المباحث بالبحث عن الجناة عن طريق مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية القريبة من المنزل، فوجدوا دخول شخص منزلهم قبل وفاتهما.



التعرف على الجانى :

وبالتحريات تم الوصول إلى هويته ويدعى “ميخائيل. م”، 30 عاما،عاطل، مقيم بمدينة قوص، ويمارس اعمال الدجل والشعوذة ، وتبين ان الضحيتين تعرفتا عليه بهدف “فك السحر”، بعدما أقنعهما أنه شيخ يستطيع طرد الأرواح الشريرة وفك الأعمال، واستطاع أن يخفي شخصيته الحقيقية وديانته.



القبض على الجانى :

وقامت الاجهزة الامنية بمديرية امن الاقصر بالقبض على المتهم وبمواجهته اعترف انه قام بقتل السيدتين بعد أن اتفق معهما علي دخول منزلهم فى وقت متاخر من ليل الخميس الماضي وأعطاهما مشروبا قال لهما إن به مادة شديدة التأثير لطرد السحر، وأنهما ستتألمان لوقت قصير حتى يخرج السحر فلا داعي للصراخ، وجعل كل واحدة منهما في غرفة منفصلة حتى لا ترى الأخرى وهي تتألم، ووضع السم في الشراب وسقاهما وأخذتا تتألمان وفارقتا الحياة ، ثم قام بسرقة قرطين وخاتم من الذهب وهاتف نقال لا يزيد ثمنه عن 500 جنيه، وفر هاربا.



تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7097 لسنة 2019 إداري قسم شرطة الأقصر، واخطرت النيابة لتولى التحقيقات والتى امرت بالتحفظ على القاتل ودفن الجثتين .