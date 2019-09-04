اعتماد الجزء الثاني من حركة تنقلات النيابة العامة

اعتمد مجلس القضاء الأعلى حركة النيابة العامة، والتي شملت نقل 8 مستشارين بدرجة محامي عام أول إلى دائرة مكتب النائب العام، و17 بدرجة محامي عام.



كما شملت الحركة نقل نقل 3 مستشارين بدرجة محامي عام أول إلى نيابات القاهرة بنيابات "القاهرة الجديدة "، وشمال ووسط، بالإضافة إلى محامي عام أول بنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة، ونقل مستشارين اثنين بدرجة محامي عام إلى نيابة استئناف القاهرة.



واعتمد "القضاء الأعلى" نقل 25 مستشارًا بدرجة محامي عام أول بمحافظات القاهرة والإسكندرية، ومطروح،والغربية، والمنوفية، القليوبية، والدقهلية وشمال سيناء، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر.



وكذلك نقل 25 مستشارًا بدرجة محامي عام إلى نيابات كلية وجزئية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية،والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وبني سويف،والمنيا، وقنا والبحر الأحمر، وأسوان.