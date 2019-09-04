الإسكان: تنفيذ 650 ألف شقة لمحدودى الدخل

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن انتهاء تنفيذ نحو 360 ألف شقة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".



وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هناك 220 ألف وحدة فى مراحل التنفيذ المختلفة ومن بينها نسبة كبيرة فى مرحلة إنهاء التشطيبات وتنسيق الموقع، ومن المتوقع تسليمها قبل نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى 2019 - 2020.



وتابعت عبدالحميد، أن الصندوق قام عن طريق الجهات الأربعة التى لديها تفويض بطرح 82 ألف شقة للتنفيذ لتخصيصها لحاجزى وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، ومن المتوقع حصر الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة وحصر الأراضى المتاحة بالمدن الجديدة حاليا لبدء طروحات جديدة.



وأشارت إلى أن إجمالى عدد الوحدات المنفذة والتى فى مراحل التنفيذ النهائية والتى قيد التنفيذ يتجاوز 650 ألف شقة، أكثر من 95% منها بمساحة 90 مترا نظام 3 غرف وصالة.