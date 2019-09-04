سلاح أبيض وتوك توك.. تفاصيل ضبط سارقي 1.5 مليون جنيه من موظف تأمينات بالمحلة

شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية واقعة سرقة بالإكراه لموظف بالتأمينات الاجتماعية وسرقة شنطة تحوي فيزا ومبلغاً مالياً قدره "مليون ونصف جنيه "حال سيره بطريق العام أمام محطة السكك الحديدية على أيدي شخصين يستقلان الدراجة النارية بالتنسيق مع 4 آخرين وفروا هاربين وهو ما أثار حفيظة الأهالي عقب إصابة الموظف بطعنات بواسطة أسلحة بيضاء.





من جانبه قرر المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حبس 6 متهمين، بسرقة حقيبة بداخلها 1,5 مليون جنيه، من موظف بالتأمينات الاجتماعية بقرية محلة أبو على بمركز المحلة، بعد التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيق لحين ورود التحريات وسماع أقوال شهود العيان .





"والله احنا ظروفنا صعبة وندمنا لسرقة أموال الغلابة وربنا يغفر لنا ويفك كربنا وكلنا اتفقنا على سرقة الموظف وحددنا أوقات خروجه من منزله بقرية محلة أبوعلي حتي وقوفه أمام محطة السكك الحديدية وتمت سرقته تحت تهديد السلاح والفرار "بتلك الكلمات اعترف المتهمون أمام النيابة العامة وعللوا دوافعهم لارتكاب الواقعة.





أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان والمُبلّغ "موظف التأمينات الصحية" لاستكمال أوراق القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .





وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، عن بلاغ موظف بمكتب التأمينات الاجتماعية بمنشية مبارك مركز المحلة، محضرًا بتعرضه لسرقة 1,5 مليون جنيه من أموال المعاشات، أثناء مروره بجوار شريط السكة الحديد بقرية محلة أبو على مركز المحلة.





وكشفت تحريات العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، أن 6 عاطلين مسجلين جنائيًا، وراء الواقعة، أثناء مرور الموظف بجوار شريط السكة الحديد، واعترضه من خلال استقلالهما توك توك، وتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدثوا به إصابات متفرقة، وسرقوا الشنطة وفروا هاربين.





وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان المبلغ المسروق وعللوا مرورهم بالضائقة المالية خلال 4 أشهر الماضية.





وأفادت مصادر أمنية أن أحد المتهمين اتفق مع شريكه "صاحب دراجة نارية .. توك توك" للسطو على موظف التأمينات عقب الاتفاق مع أحد جيرانه "المتهم الثالث" و3 آخرين لتأمين عمليات نقل المبالغ المالية من متحصلات صرف التأمينات الشهرية لأصحاب المعاشات الأمر الذي نتج عنه تكدس أمام مكاتب الصرف التابعة للتأمينات الاجتماعية .



