ماذا قالت دار الإفتاء عن فتوى عدم وجوب نفقة الزوج لعلاج زوجته ؟ ..فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن القانون المصري ينص على وجوب نفقة الزوج لعلاج زوجته، مشيرًا إلى أن الفتاوى الموجودة في بعض كتب الفقه التي تنص على عدم وجوبها، تعد مرجعًا يعاد إليه في حالة التنازع القضائي وليس في الحالة الطبيعية التي تقتضي حسن العشرة والمودة.





وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل نفقة علاج الزوجة واجبة على زوجها، أن هذا الرأي لا يحسن للزوج ترك نفقة علاج الزوجة مادام مقتدرًا على النفقة، مشيرًا إلى أن تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا.



